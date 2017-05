Tesla Model 3 : une nouvelle version repérée

Le Model 3 devrait arriver en juillet selon le constructeur spécialisé dans les voitures électriques. Mais rien n’est sûr étant donné que la date de sortie a été repoussée à maintes reprises comme c’était le cas du Model X. En tout cas, les photos d'une nouvelle version du Model 3 circulent déjà sur internet. Le site electrek a réussi à obtenir des clichés du véhicule près du quartier général de Tesla.

Le tableau de bord du véhicule a changé. Il diffère de celui qui est apparu plus tôt cette année. L’intérieur est plus soigné avec une garniture en bois et toujours, un écran central de 15 pouces. L’affichage d’information sur le pare-brise est ainsi définitivement écarté. Mais, il se pourrait bien que le constructeur automobile réserve d’autres options et tienne à les cacher aux regards indiscrets pour le moment. D’autre part, le design extérieur du véhicule apparaît distinctement sur l’autre photo.

Le Model 3 serait le premier de la marque à bénéficier de la nouvelle batterie 2170 conçue en collaboration avec Panasonic. La voiture devrait ainsi se charger plus rapidement alors que le constructeur envisage de construire des centres de recharge de plus de 350 kWh.

