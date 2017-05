Tesla : de nouvelles photos de la Model 3 (et des options)

De nouvelles photos de la Tesla Model 3 ont été publiées sur le net. Le site BGR a notamment dévoilé plusieurs d’entre elles ainsi qu’une vidéo. La Model 3 devrait être officialisée en juillet aux Etats-Unis. Si Tesla n’a pas encore fait de promotion autour de son nouveau véhicule, le carnet de commandes serait déjà bien rempli. Lors d’une récente conférence, Elon Musk a en effet déclaré que les commandes ne faisaient qu’augmenter semaine après semaine.

Le patron de Tesla n’a pas communiqué de chiffres spécifiques, mais on estime que les commandes s’élèvent actuellement à 400 000 exemplaires environ. Les deux modèles photographiés, ne nous en apprennent pas davantage sur la voiture mais malgré tout les informations sur les options arrivent au compte-gouttes. Ces dernières heures, le constructeur a ainsi confirmé quelques options présentes sur son futur modèle. Il sera ainsi possible de choisir entre deux tailles de jantes : 18 ou 19 pouces. Le toit panoramique fera également figure d'option. Les prochaines semaines devraient révéler de plus en plus d'informations sur le prochain modèle de Tesla, en attendant la disponibilité de la Model 3.



