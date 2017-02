Tesla Model 3 : les premiers modèles dès le 20 février ?

Si vous comptez acquérir un véhicule Tesla, ceci pourrait bien être une bonne nouvelle. La production de la Model 3, modèle d’entrée de gamme, pourrait être imminente. Reuters a publié un article dans lequel on apprend que la production pilote de la Model 3 pourrait être prévue pour ce 20 février. L’information viendrait apparemment de sources internes à Tesla. Cette production pilote débuterait donc en même temps que le bilan financier pour quatrième trimestre.



À noter que les Model 3 issues de la production pilote ne seront pas vendues aux clients finaux. Elles ne sont en effet construites que pour tester la ligne de production. Cela donne tout de même une idée de la disponibilité des véhicules.



Tesla ne s’est pas encore exprimé en ce qui concerne ce lancement en production. Il faut donc prendre la date du 20 février avec du recul surtout que les retards ne sont pas rares chez le constructeur. De plus, d’autres facteurs tels que les problèmes d’approvisionnement peuvent entrainer des délais plus longs.

