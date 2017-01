Tesla nous montre (encore) sa Model 3

Selon un rapport d’Evannex, les magasins européens de Tesla ont commencé à diffuser une vidéo promotionnelle de sa nouvelle marque d’automobile électrique Model 3 depuis quelques jours. Alors qu’elle devrait être lancée fin 2017, cette vidéo pourrait signifier que le projet est assez mûr pour que les premières livraisons commencent bientôt.

À l'heure actuelle, la demande pour le Model 3 semble être le cadet des soucis de Tesla. Même si Elon Musk n’a pas fourni de chiffres exacts, les précommandes pour la voiture électrique arriveraient facilement entre 380000 et 400000 unités selon les estimations. Mais beaucoup s’interrogent si l’entreprise américaine peut répondre à temps à ces demandes.

En effet, Tesla est connu pour ses problèmes de retards notamment avec le Model X. Mais la compagnie a assuré les investisseurs et les acheteurs potentiels que le Model 3 serait disponible d'ici fin de 2017. Tesla a également expliqué que le processus de production du Model 3 sera beaucoup moins complexe que celui du Model X.

Peter Carlsson, ancien chef de la chaîne d'approvisionnement de Tesla, a récemment précisé que le succès actuel de Tesla lui permettait de collaborer avec des fournisseurs plus fiables. « Avec le lancement du Model 3, les commandes de l'entreprise seront plus importantes, et je pense que de nombreux fournisseurs vont se délocaliser», a-t-il conclu.

