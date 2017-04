Tesla arrête la commercialisation de la Model S 60

Tesla Motors a arrêté la commercialisation de la Model S 60, version bridée de son véhicule de grand tourisme. En cause, un faible taux d’adoption contrairement au modèle d’origine, la Model S 75.

Lancée il y a un an, la Model S 60 (pour 60 kWh) n’a pas rencontré son public. Pourtant, elle représentait « une solution encore plus abordable pour accélérer l’adoption des véhicules électriques », explique le constructeur. « La majorité de nos clients s’orientant vers une Model S 75 (pour 75 kWh) […] nous avons décidé de retirer la version 60 kWh de notre gamme. » Cette modification du catalogue est effective depuis le 16 avril. Néanmoins, il reste encore quelques exemplaires disponibles (uniquement des 60D, soit à transmission intégrale) directement sur le site de Tesla dans la catégorie « véhicules de démonstration. »



En contrepartie, Tesla Motors baisse le prix de la Model S 75 qui passe de 74 500 $ à 69 500 $ outre-Atlantique. En France, il est désormais de 78 000 €, sans pack d’options. À noter que les possesseurs de Model S 60 ou 60D ont la possibilité de mettre à jour leur véhicule afin de profiter des performances de la gamme supérieure (75 et 75D). Un service facturé 2000 $ par Tesla, contre 5000 $ auparavant.

