Tesla : la Model S P100D atteint le 0 à 96 km/h en 2,28 secondes avec le mode Ludicrous +

Avec la Model S P100D, Tesla vient d’atteindre un nouveau record. Le véhicule électrique a réussi à atteindre 0-60 mph (96 km/h) en seulement 2,28 secondes grâce au mode Ludicrous. Il y a quelques jours déjà, le constructeur avait réussi un record avec le même modèle de voiture, mais modifié pour la course. En effet, la Model S P100D GT avait atteint les 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.



Le nouveau test a été effectué dans les conditions du magazine Motor Trend ce mardi. Et les résultats ont été impressionnants : 0 à 96 km/h en 2,28 secondes seulement ! La Model S P100D n’a pas été modifiée pour le test mais elle était dotée du mode Ludicrous qui permet un supplément de vitesse. La Model S P100D faisait déjà partie des bolides électriques les plus rapides du monde, passant ainsi devant la FF1 de Faraday Future. Une fois de plus, Tesla a prouvé la puissance et la performance de ses voitures. Elon Musk s’est d’ailleurs empressé d’afficher la prouesse sur compte Twitter.

>>>>>>> Lire aussi : L'Autopilot de Tesla est mis hors de cause dans l'accident mortel