Tesla : le Model S aurait encore quelques soucis

Le Model S de Tesla rencontrerait encore quelques problèmes de qualité. Un utilisateur s’est en effet plaint et a diffusé une vidéo pour faire savoir à Tesla des problèmes qu’il avait avec sa voiture. Le nouveau Model S Tesla S P100D est considéré comme le top de gamme proposé par le constructeur. La voiture de Tesla est d’ailleurs considérée comme l’une des voitures les plus rapides au monde. Tout semble réunit pour que le Model S puisse satisfaire ses nouveaux propriétaires.



Pourtant, Marques Brownlee, l’un d’entre eux, a pointé du doigt quelques défaillances du modèle. Bien qu’il soit un fan de la marque, Marques Brownlee fut quelque peu déçu lorsqu’il a commencé à noter des défaillances cinq jours à peine après avoir récupéré sa voiture.



C’est sur dans une vidéo YouTube que Marques Brownlee a expliqué sa mauvaise expérience. Peu de temps après avoir récupéré sa Model S, le jeune Américain s’est rendu compte d’un problème au niveau du volant et de la roue directrice. Il a rencontré une résistance lorsqu’il voulait basculer sur la voie de gauche alors qu’il roulait sur une route à forte affluence.



Tesla qui s’est excusé auprès de son client lui a alors redonné une nouvelle voiture du même modèle. Néanmoins, quelques mois plus tard, Marques Brownlee a malheureusement rencontré le problème une nouvelle fois. L’origine de la défaillance serait un problème de contrôle de qualité.

