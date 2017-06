La Tesla Model X réussit ses tests de sécurité aux USA

Le SUV électrique de Tesla est passé sous la loupe de l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière (NHTSA). L’agence a notamment mené des crashs tests qui ont révélé la solidité de la Tesla Model X.

Le véhicule a obtenu cinq étoiles dans toutes les catégories et les sous catégories comme le révèle Tesla sur son blog. Le constructeur automobile parle ainsi des scores les plus élevés jamais enregistrés par la NHTSA pour un SUV. En d’autres termes, la Tesla Model X est plus sûre en cas de collision. En effet, le risque de blessure s’est chiffré à 10 % pendant les tests avec mannequin. Une performance que Tesla explique par la configuration particulière de sa voiture. Car contrairement à d’autres SUV dont le poids se concentre sur le moteur avant, la Model X apparaît comme plus équilibrée. La batterie est montée en dessous du plancher, donnant au véhicule un centre de gravité plus bas.

La Model X se retrouve ainsi en deuxième place dans la liste des véhicules qui ont brillé durant les tests de la NHTSA. En tête, on retrouve une berline de la marque : la Model S, qui abaisserait le risque de blessure de 6,5 %.

