Tesla a débuté la vente de ses panneaux solaires

Tesla a dévoilé ses toits solaires en 2016 sans donner aucun prix. Son PDG Elon Musk avait juste montré les intérêts de ces matériaux dans l’accès aux énergies renouvelables, annonçant que ces tuiles solaires très discrètes pouvaient assurer les besoins en électricité en étant couplées à la batterie Powerwall. Loin d’en rester à la démonstration, Tesla vient de lancer leur commercialisation et dévoile les prix.

Le tarif dépend ainsi de la surface recouverte, mais Tesla estime qu’il faudra débourser environ 240 $ au mètre carré. Elon Musk réaffirme également que le coût d’installation serait plus faible que celui d'un toit classique. Pour l’instant, le type de finition disponible en précommande se résume à Textured et Black Smooth mais d’autres modèles viendront dans six mois. De plus, il est possible de choisir le taux de couverture que l’on veut adopter. Un outil en ligne permet ensuite de déterminer le coût de l’investissement et l’amortissement de l’installation. Le logiciel de calcul tient compte de nombreux paramètres comme l’ensoleillement de la maison ou bien sa localisation.

La précommande est déjà ouverte et nécessite un dépôt de 1000 $. Cependant, il faudra attendre 2018 avant de voir les premières installations. En plus des tuiles solaires, Tesla propose également des panneaux solaires lisses.