Tesla présentera un semi-remorque électrique en septembre

Concept du camion Tesla

Tesla Motors présentera son premier camion en septembre prochain, a annoncé sur Twitter Elon Musk.

Il s’agira d’un semi-remorque avec un tracteur propulsé par des moteurs électriques. Son pilotage prendra en compte les fonctions autonomes déjà déployées sur les Model S et Model X, voitures de tourisme de Tesla.



Une première pierre pour les projets d’Elon Musk. L’entrepreneur veut imprégner le marché du transport de sa patte. Outre les camions, il projette également de s’attaquer aux transports en commun avec des bus. Dans son idée, ceux-ci seront de taille inférieure aux modèles en circulation. Intelligents, ils adapteront leurs trajets en fonction des destinations de leurs passagers, lesquelles lui seront communiquées via une application.



Malgré tout, ce n’est pas pour autant que Tesla oublie ses premiers amours. Une nouvelle sportive biplace est actuellement en préparation et devrait bientôt remplacer le Roaster, premier véhicule lancé par la marque en 2008.

