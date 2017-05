Tesla travaille déjà sur la prochaine génération de batteries

La collaboration de Tesla et de Jeff Dahn, illustre chercheur dans le domaine de la batterie, porte ses fruits. Le spécialiste vient de découvrir avec son équipe une méthode pour fabriquer ce qui pourrait bien être la prochaine génération de batteries. Alors que l’autonomie d’une voiture électrique est devenue un argument de vente décisif, Tesla a bien compris que pour s’imposer, il fallait recruter des talents de classe mondiale. Jeff Dan fait partie de cette catégorie. Depuis juin 2016, son équipe de 25 personnes travaille ainsi à améliorer les performances des cellules lithium-ion.

> > > Lire aussi Vous pouvez désormais enregistrer votre voix sur Waze

« Nos objectifs sont d'améliorer la densité d'énergie, d'augmenter la sécurité, de réduire les coûts et d'améliorer la durée de vie des batteries et des cycles », explique Jeff Dan sur son site internet. Mais les innovations du chercheur semblent longues à être adoptées dans les modèles de Tesla. Après six mois de collaboration, l’équipe en est restée aux essais en laboratoire. Après près d'un an, il semble que le travail du chercheur a enfin porté ses fruits. Jeff Dan révèle au site Electrek qu’il a réussi à doubler la durée de vie des cellules lithium-ion. Finalement, la prochaine génération de batteries pourrait bien venir du côté de Tesla.