Un problème de smartphone : sa Tesla reste bloquée dans le désert

Ryan Negri, heureux possesseur américain d’une Tesla vivant dans la région de Las Vegas, dans le Nevada, a récemment vécu une mésaventure en faisant trop confiance à sa voiture. En voulant tester une fonction lui permettant de conduire sa voiture sans avoir à prendre les clés avec lui, il s’est retrouvé bloqué dans le désert.

La fonction, baptisée « Keyless driving » fait exactement ce que son nom décrit : elle permet de conduire sans avoir besoin de disposer de la clé. À la place, c’est le smartphone qui, via une application connectée à Internet, fait office de clé et permet aussi bien de déverrouiller la voiture que de la démarrer. Pour tester cette fonction, le propriétaire est donc parti en balade avec sa femme et ses deux chiens, et a roulé une dizaine de kilomètres aux abords du désert du Nevada.

C’est au moment de repartir, après avoir arrêté la voiture, qu’il comprend son erreur. Il s’est arrêté dans une zone blanche, inhabitée, où la couverture réseau est inexistante. Or, sans connexion à Internet, son smartphone est incapable de remplacer la clé de sa voiture, puisqu’il est nécessaire de s’identifier sur les serveurs de Tesla pour obtenir l’autorisation de contrôler la voiture.

C’est finalement sa femme qui a dû courir près de trois kilomètres avant de pouvoir capter un signal salvateur, et ainsi trouver une solution. Si le propriétaire de la voiture reconnaît qu’il aurait dû prendre ses clés avec lui pour parer à toute éventualité, il ne manque pas de critiquer la décision de Tesla d’obliger ses utilisateurs à être connectés pour utiliser cette fonction, et de ne pas proposer un plan de secours. Pour Tesla, il s’agit d’une mesure de sécurité difficile à retirer, notamment après que plusieurs démonstrations ont prouvé qu’il était possible de prendre le contrôle à distance d’une Tesla à l’insu de son propriétaire.