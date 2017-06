[Comparatif] Comment bien choisir son alimentation pour PC ?

Carte mère, processeur, mémoire, disque dur, carte graphique ou encore SSD : le choix de certains composants d’un ordinateur de bureau est (presque) toujours mûrement réfléchi, mais il en est un que l’on néglige trop souvent, alors qu'il est un des plus importants d’une configuration : l’alimentation. En effet, si si le bloc d'alimentation est de mauvaise qualité ou bien sous-dimensionnée, c’est la stabilité de la configuration dans son ensemble qui en pâtira. A contrario, un bloc d’alimentation surdimensionné grèvera inutilement le portefeuille et n’offrira pas un rendement optimal : en-dessous de 50 % de sa puissance de fonctionnement, il gâchera souvent plus d'énergie en chaleur qu'un bloc de plus faible puissance, utilisé à 80%. Histoire de vous aider à trouver le boîtier d’alimentation idéal pour votre ordinateur, nos collègues de Tom's Hardware ont comparé 75 modèles différents.

>>> Comparatif d'alimentations pour PC : nos tests de 50 modèles