G Data, Trend Micro : quel antivirus choisir ?

Après avoir récemment testé Kaspersky, Norton ou encore BitDefender, nous continuons sur notre lancée avec pas moins de deux antivirus aujourd'hui : G Data et Trend Micro. Tous deux profitent d'une nouvelle édition 2017 et disposent d'une multitude de nouvelles petites fonctionnalités. Bien évidemment, ils ne font pas pour autant l'impasse sur la sécurité et permettent de blinder son PC face aux millions de virus et leurs variantes qui pullulent sur le Web. Alors, vers lequel se tourner en fonction de ses performances, de son impact sur le PC et de son prix ? Nous avons donc soumis les deux antivirus à notre laboratoire de test.



