BC1 Open Benchtable : que vaut la table de test en alu de Streacom ?

Pour leurs tests matériels, nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont très souvent besoin de tout un attirail d'outils et de composants. Et ils sont souvent amenés à monter leur matériel sur une table de bench. Ils ont donc décidé de tester la BC1 Open Benchtable du fabricant Streamcom. Alors que vaut cette table entièrement fabriquée en aluminium et s'affichant à 120 euros ? La réponse est à lire dans le grand test du jour de Tom's Hardware.



>> Test : Streacom BC1 Open Benchtable, classe, astucieuse, perfectible