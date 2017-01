iRoar Go : que vaut la dernière enceinte Bluetooth de Creative ?

Après une première enceinte Sound Blaster Roar particulièrement réussie en 2014, Creative revient sur le marché des enceintes Bluetooth avec la iRoar Go. Désormais protégée contre l’eau pour une utilisation extérieure, elle reprend les nombreuses fonctionnalités du modèle précédent. Particularité des enceintes de Creative, la iRoar Go permet de lire des fichiers en Bluetooth ou en filaire, mais aussi à l’aide d’une carte microSD ou d’une clé USB, d’enregistrer du son avec un microphone filaire ou de servir d’enceinte USB pour votre PC. Mais à l’usage, est-il si simple que cela à utiliser et propose-t-elle un son suffisamment convaincant ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour la Creative iRoar Go.

[Test] iRoar Go : faut-il craquer pour l'enceinte Bluetooth de Creative ?