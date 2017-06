Spark : que vaut le nouveau drone de DJI à 600 euros ?

DJI, aujourd'hui devenu leader sur le marché des drones, va bientôt sortir un tout nouvel appareil : le Spark. Sa particularité ? Le drone peut se contrôler par gestes (mais pas que, car on peut aussi le contrôler à l'aide de son smartphone en fonction de la situation). Nous avons eu l'occasion de tester l'appareil, dont la date de sortie officielle n'a toujours pas été annoncée, et vous livrons nos impressions sur ce « joujou » qui se veut le plus grand public possible, mais qui vaut quand même 599 euros dans sa version de base (et 799 euros avec le chargeur, une batterie supplémentaire et sa valise de transport).

[Test] Faut-il craquer pour le Spark de DJI, le drone qui se contrôle par gestes ?