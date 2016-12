LastPass : faut-il craquer pour le gestionnaire de mots de passe ?

Depuis quelques années, des services tiers permettent de ne pas avoir à se soucier de son mot de passe. Ils génèrent des mots de passe compliqués, tous différents pour tous les sites utilisés et les enregistrent pour vous grâce à une simple extension. Parmi eux, LastPass fait figure d’incontournable. Même s’il ne propose pas d’application pour smartphones, son prix abordable, sa simplicité d’utilisation et le nombre illimité de mots de passe enregistrés en font l’un des meilleurs. Pour tout comprendre à LastPass et savoir s’il vaut vraiment le coût de ses douze euros par an, la rédaction de Tom’s Guide l’a testé pour vous.

>>> [Test] LastPass : le gestionnaire de mots de passe ultime ?