Autant la version classique du Moto G5 de Lenovo ne nous a pas séduits, autant la version Plus en a un peu plus sous le capot. Si ce smartphone dispose d'une surface d'écran plus grande que son petit frère, il profite surtout d'une batterie plus puissante, qui prolonge véritablement la durée de vie quotidienne de l'appareil. Mais pour en savoir plus, nous avons testé le nouveau G5 Plus sous toutes les coutures, afin de savoir s'il valait vraiment la petite centaine d'euros supplémentaires qu'il convient de dépenser pour lui, face au G5 classique... Et s'il avait des chances de devenir une véritable référence dans l'univers des smartphones de 5,2" ?



>> [Test] Moto G5 Plus : faut-il craquer pour le grand format de Lenovo ?