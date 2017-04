Lian Li DK-04X : enfin la table idéale pour les vrais joueurs ?

Vendue plus de 1600 euros, la Lian Li DK-04X est une table hors du commun, dédiée principalement aux joueurs. Elle possède tout ce qu'il faut pour jouer dans de parfaites conditions : des baies pour lecteurs externes et internes, des slots PCI, des ventilateurs, 4 ports USB 3.0 et bien évidemment des LED et des touches de réglage de hauteur de la table. Nos collègues de Tom's Hardware ont testé ce véritable bijou technologique et vous disent tout ce qu'il y a savoir si vous désirez investir dans cette incroyable table pour joueurs.



