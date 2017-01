Au tour de Nissan de tester sa voiture autonome

Vers une mobilité urbaine 100% électrique et autonome ?

Les voitures autonomes commencent peu à peu à prendre la route dans les plus grandes villes du monde. Récemment, le premier bus électrique américain a sillonné les routes de Las Vegas avec aucun conducteur à son bord. Nissan a également développé sa propre technologie de pilotage autonome, dévoilée l’année dernière. Baptisée Pro Pilot, le système est spécialement conçu pour la circulation sur une simple voie.

Pro Pilot équipera non seulement la Nissan Leaf, mais aussi Qashqai et Nissan Serena minivan.

Le constructeur japonais va lancer des tests pour les versions modifiées de ses véhicules électriques Leaf à partir du mois de février prochain. Soit, à peu près au même moment où le constructeur suédois Volvo, s’apprête à déployer ses SUV autonomes XC90 dans le cadre de son projet de recherche Drive Me.

Outre les marques automobiles, l’enseignement supérieur s’intéresse aussi aux voitures autonomes. L’année dernière, l'Oxford Robotics Institute a notamment effectué des essais de conduite sur les routes publiques à l'extérieur de Londres.