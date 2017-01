[Test] Faut-il craquer pour la nouvelle Nvidia Shield ?

Presque deux ans après la première version, Nvidia sort une nouvelle console Shield. Toujours animée par un SoC maison Tegra X1 et par Android TV, cette petite boîte a des ambitions encore plus grandes. Compatible 4K HDR et épaulée par un service de cloud gaming GeForce Now survitaminé, sans oublier l'application Molotov qui permet de regarder les chaînes de télévision, la Shield 2017 prétend remplacer une TV connectée, un PC de jeu et même la sacro-sainte box des fournisseurs d'accès. Mais vaut-elle vraiment le coup de remplacer sa box Internet ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous la nouvelle Nvidia Shield.

>>> Test : nouvelle NVIDIA Shield et performances de GeForce Now Pascal