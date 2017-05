Jeux vidéo : Prey testé sur 8 cartes graphiques différentes

Après un excellent Dishonored, Arkane Studio remet cette année le couvert avec Prey, un FPS édité par Bethesda et qui se présente comme un reboot du jeu de 2006. Prey repose sur le moteur CryEngine, la partie audio s'appuyant quant à elle sur le moteur Wwise d'Audiokinetic. L'intérêt de ces deux moteurs est bien entendu leur support multi-plateformes : Prey est en effet disponible sur consoles (Xbox One et PlayStation 4) et sur PC (Windows). Pour savoir ce que peut donner graphiquement le jeu, nos collègues de Tom’s Hardware l’ont testé sous huit cartes graphiques différentes.

