[Test] Cartes graphiques : faut-il craquer pour les Radeon RX 570 et 580 ?

Après les Radeon RX 480, nos collègues de Tom’s Hardware s’attaquent à de nouvelles cartes graphiques d’AMD, les Radeon RX 580 et 570. Mais s’agit-il vraiment de « nouvelles » cartes ? Il s'agit toujours de la même architecture Polaris, et du même GPU Ellesmere, avec des caractéristiques identiques. Mais alors, quelles sont les améliorations apportées par les Radeon RX 580 et 570 ? C'est ce que nos collègues de Tom’s Hardware ont cherché à déterminer dans ce test.

>>> Test complet des Radeon RX 580 et 570, vraiment nouvelles ?