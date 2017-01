Test du Streacom DB4 : un boîtier passif qui a la classe

Le Streacom DB4 est un petit boîtier PC qui offre une double particularité : il fonctionne d'une part à l'aide d'un refroidissement passif, et il se révèle plutôt joli. S'affichant à prêt de 300 euros, ce boîtier permet d'accueillir une carte mère mini-ITX, ainsi qu'une carte graphique double-slot. Mais que vaut réellement ce type de boîtier ? Nos confrères et voisins de Tom's Hardware ont testé la « bête » et ont filmé son montage. C'est à lire dans leur test :



>> Streacom DB4, enfin un beau boîtier passif !