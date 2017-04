[Test] WonderBoom : que vaut la nouvelle enceinte compacte d'Ultimate Ears ?

Déjà réputé dans les enceintes Bluetooth avec ses enceintes Boom, MegaBoom et Roll, Ultimate Ears ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a lancé, en ce début d’année, le WonderBoom. D’un gabarit plus compact que la Boom, il s’agit également d’une enceinte vendue à moins de 100 euros. Mais à l’usage, ce format ne pénalise-t-il pas trop le son ou l’autonomie ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous la UE WonderBoom.

>>> [Test] Enceinte Bluetooth : faut-il craquer pour la UE WonderBoom ?