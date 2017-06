Cars + Sphero : gadget passable ou coup de coeur total ?

Le fabricant Sphero sort aujourd'hui-même une petite voiture commandée par smartphone aux couleurs du film Cars. La Ultimate Lightning McQueen est un bolide connecté qui roule à près de 10 km/h, qui « parle comme dans le film », et qui se contrôle en Bluetooth à l'aide de n'importe quel smartphone sous Android ou iOS. Mais que vaut ce nouvel appareil qui s'affiche tout de même à 350 euros, à mi-chemin entre le jouet et le gadget hyper high-tech ? Nous avons testé la voiture écarlate et vous présentons nos conclusions.



[Test] Ultimate Lightning McQueen : que vaut la voiture connectée de Sphero ?