Netgear, Devolo : quelle est la meilleure solution Wi-Fi Mesh ?

A, b, g, n, ac… les générations de WiFi se suivent et se ressemblent en promettant toujours plus de débit et une meilleure portée. Pourtant, il est encore très courant de subir des problèmes de couverture, dès qu’il s’agit de traverser un mur ou un plafond en béton. La dernière solution à la mode est le WiFi mesh, un réseau maillé, constitué de multiples points d’accès reliés entre eux par une liaison WiFi spécifique. Netgear et Devolo proposent des solutions de ce type à des prix allant de 230 à 430 euros. Pour savoir ce qu’elles valent, nos collègues de Tom’s Hardware les ont testées pour vous.

