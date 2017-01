[Test] : Zotac ZBox Magnus EN1070 : un PC tout mini et tout puissant ?

Un PC de jeu qui ne prend pas plus de place qu’une console. Le défi est aussi vieux que… il est vieux, mais il est toujours l’occasion d’un concours d’ingéniosité. Zotac se prête au jeu une nouvelle fois au jeu avec le tout récent Zbox Magnus EN1070. Dans une boîte de 20 cm de côté et 6 cm de haut, il réunit un processeur Intel Skylake quadricoeur et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1070. Réussit-il la quadrature du cercle ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous le Zotac Zbox Magnus EN1070.

