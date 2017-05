The Defenders : les super-héros se réunissent enfin dans la 1re bande-annonce

Annoncée il y a plus d'un an, il faudra encore patienter encore quelques mois avant de voir la série The Defenders débarquer sur Netflix. Mais le diffuseur américain et Marvel nous offrent enfin une bande-annonce, qui permet de voir la première réunion entre les quatre super-héros destinés à affronter leurs ennemis communs.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist : les quatre super-héros Marvel seront réunis pour la première fois dans une série TV intitulée The Defenders. Netflix venant tout juste de diffuser une première bande-annonce, on en apprend un peu plus sur leur rencontre et sur la super-vilaine qu'ils vont devoir affronter. C'est visiblement Claire Temple, alias l'infirmière de nuit, qui semble faire la liaison entre les quatre super-héros. Et c'est l'actrice Sigourney Weaver qui campera visiblement l'ennemi juré de nos quatre protagonistes. La bande-annonce révèle également le retour d'Elektra, disparue à la fin de la saison deux de Daredevil. Une résurrection probablement due à la Main, cette organisation secrète à qui l'on doit déjà la renaissance de l'un des personnages clés de la série Iron Fist (la série étant très récente, nous ne vous dévoilerons pas son nom, histoire de ne pas vous spoiler).



Fait rare, Netflix n'a pas été avare en révélations dans cette bande-annonce. Histoire peut-être de réconcilier les fans des super-héros Marvel, déçus par Iron Fist et dans une moindre mesure par Luke Cage. Il leur faudra malgré tout attendre encore un peu, puisque la série The Defenders ne sera pas diffusée avant le 18 août prochain sur Netflix.