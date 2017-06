The End is Nigh : le créateur de Super Meat Boy dévoile son prochain jeu

Ce mercredi, Edmund McMillen a annoncé la sortie de son prochain jeu, The End is Nigh. À mi-chemin entre The Binding of Isaac et Super Meat Boy, il s’agira d’un jeu de plateforme prévu sur PC et Switch.

Depuis la sortie de Super Meat Boy, puis de The Binding of Isaac, on était sans nouvelle d’Edmund McMillen, l’un des créateurs de jeux indépendants les plus couronnés de succès. Du moins jusqu’à ce mercredi. Le game designer a en effet annoncé la sortie de son prochain jeu, The End is Nigh, prévu pour le 12 juillet prochain sur PC.

CommeSuper Meat Boy, The End is Nigh sera un jeu de plateforme, avec une esthétique dans la même veine que The Binding of Isaac. Le joueur incarnera Ash, un survivant de la fin du monde qui devra affronter plusieurs niveaux et différents ennemis afin de trouver un ami. « Suivez Ash alors qu’il navigue dans un futur de douleur et de souffrance. Ressentez son niveau de stress s’élever à mesure que vous le jetez dans un essaim infini de créatures et de mutants », annonce la description du jeu présenté par Edmund McMillen sur son blog. Le jeu comptera plus de 600 niveaux, soit plus de deux fois plus que Super Meat Boy sorti en 2010, répartis au travers de plus de douze chapitres.

The End is Nigh sortira le 12 juillet prochain sur PC. Par ailleurs, le jeu est d’ores et déjà prévu pour une sortie sur Nintendo Switch plus tard, ainsi que potentiellement sur d’autres consoles. Son tarif n’a pas encore été annoncé.