The Gifted : une bande-annonce pour la prochaine série X-Men

Ce dimanche, la Fox a dévoilé une nouvelle bande-annonce de sa prochaine série basée sur l’univers des X-Men : The Gifted. Prévue pour la rentrée de septembre, elle devrait se dérouler dans le même univers que les films X-Men ou que la série Légion.

En décembre 2015, la chaîne américaine Fox annonçait l’arrivée de deux séries TV dans l’univers des X-Men : Légion et le Club des Damnés. Si la première a été diffusée à partir de février dernier aux États-Unis et que la seconde est toujours attendue, c’est finalement une troisième série basée sur les mutants qui arrivera prochainement outre-Atlantique : The Gifted.

Cette nouvelle série racontera l’histoire de deux enfants d’une famille américaine typique qui se découvrent peu à peu des pouvoirs et réalisent qu’ils sont des mutants. Ils vont alors rejoindre un autre groupe d’adolescents doués de capacités extraordinaires pour fuir las forces gouvernementales qui cherchent à les arrêter. Après un premier teaser dévoilé la semaine dernière, c’est une bande-annonce de près de 3 minutes qui a été publiée ce dimanche par la Fox sur YouTube.

On peut ainsi y découvrir les deux personnages adolescents, interprétés par Natalie Alyn Lind et Percy Hynes, ainsi que leurs parents et leur vie au lycée, apparemment particulièrement difficile. Après un incident pendant ce qui semble être la fête de fin d’année, les deux jeunes sont pourchassés par une division spéciale et trouvent l’aide d’un groupe de jeunes mutants prêts à tout pour survivre. Il semblerait par ailleurs que les X-Men et la Confrérie de Magnéto aient plus ou moins disparu comme semble l’évoquer l’un des personnages à la recherche de soutien pour les mutants.

La série The Gifted sera diffusée sur la Fox à la rentrée prochaine. Aucune date précise n’a encore été annoncée. Pour l’heure, seul un épisode est prévu, la série pouvant être prolongée pour une saison complète en cas de succès d’audience.