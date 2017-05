The Gifted : la nouvelle série X-Men s'offre un premier teaser

La Fox dévoile peu à peu son mystérieux projet de série TV, se déroulant dans l'univers des X-Men. En attendant qu'une bande-annonce complète soit présentée, la chaîne américaine vient de diffuser un tout premier teaser.



La série Mavel's The Gifted relate les déboires d'une famille de mutants traqués et contraints de se réfugier sous terre avec d'autres mutants. Marvel's The Gifted se déroule dans l'univers des X-Men, à l'instar de Legion actuellement en cours de diffusion en France sur OCS. La série est réalisée par Bryan Singer, l'homme derrière la quasi-totalité des films X-Men depuis les années 2000. Le réalisateur n'exclut pas d'ailleurs une connexion avec l'univers cinématographique qu'il connaît sur le bout des doigts.

>> X-Men : de la BD au cinéma, le jeu des grandes différences

Les personnages principaux sont quant à eux totalement inédits. La bande-annonce révèle la présence d'une télékinésiste, d'une autre manipulant des boules d'énergie et de quelqu'un semblant capable de créer des portails de téléportation (Blink, que l'on a déjà pu apercevoir dans X-Men Days of Future Past serait visiblement de la partie). En outre, Stan Lee lui-même devrait faire une apparition dans la série. De quoi alimenter l'hypothèse selon laquelle l'auteur serait en fait le Gardien, comme évoqué dans notre article concernant les scènes cachées des Gardiens de la Galaxie vol.2.



La série sera diffusée sur la chaîne Fox à l'automne prochain. Quant à la bande-annonce complète de la série, rendez-vous le 15 mai pour la découvrir.