Aux États-Unis, Amazon s'attaque au cinéma avec The Lost City of Z

Après Le Client sorti à la fin du mois de janvier, Amazon va enchainer avec deux nouveaux longs-métrages distribués directement sur sa plateforme de vidéo à la demande aux États-Unis : The Wall, mais surtout The Lost City of Z qui se dévoile avec une première bande-annonce.

Après les séries TV, c’est au tour des longs-métrages pour Amazon Prime Vidéo. Si le service de vidéo à la demande ne proposait jusque-là que des séries TV et des films de catalogue, il a finalement pris la même voie que Netflix aux États-Unis pour proposer des films originaux, inédits au cinéma comme à la télévision. Le premier d’entre eux, Le Client, est disponible outre-Atlantique depuis le 27 janvier dernier, après une sortie en France en novembre dernier, et sera suivi en mars puis en avril, par The Wall et The Lost City of Z.

The Lost City of Z est en fait une adaptation d’un roman de David Grann paru en 2009. Il raconte l’histoire du colonel britannique Percy Fawcett qui, dans les années 1920, va partir à la recherche d’un cité mystérieuse cachée au fin fond de l’Amazonie. Les premières images du film laissent entrevoir une ambiance à mi-chemin entre Apocalypse Now et King Kong. Le film, réalisé par James Gray (The Immigrant, Little Odessa, La Nuit nous Appartient), met à l’affiche Charlie Hunnam (Pacific Rim, Children of Men), Robert Pattison (Twilight, Maps of the Stars) ou Tom Holland (Spider-Man Homecoming).

The Lost City of Z sortira sur Amazon Prime Video le 21 avril prochain, mais sur la version américaine du service uniquement. Dans le reste du monde, le film ne sortira en effet qu’en salles, y compris en France le 15 mars. Or, avec la chronologie des médias, The Lost City of Z, comme tous les longs-métrages distribués dans les salles de cinéma, ne sera disponible sur une plateforme de vidéo à la demande par abonnement que trois ans plus tard, soit en mars 2020.