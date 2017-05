The Mist : un nouveau trailer pour la série de Stephen King

Cette année est incontestablement celle de Stephen King au grand écran. La bande-annonce de "Ça" (It) donnait rendez-vous le 20 septembre avec un petit aperçu du clown psychopathe. Il s’en est suivi un trailer de La tour sombre dont le tournage se poursuit à New York. En outre, les fans auront droit à une nouvelle série TV directement inspirée de l’œuvre originale de Stephen King, The Mist. Elle sera diffusée par la chaîne Spike qui vient de dévoiler le premier trailer. Découlant de l’imagination débordante du maître de l’horreur, cette séquence présente des images effrayantes pour les enfants.

The Mist - « Destruction » (Teaser)

Cette nouvelle adaptation de The Mist reste aussi terrifiante que le long métrage du réalisateur Frank Darabont en 2007. Si le cadre s'inspire du roman de Stephen King, le réalisateur est parti de l’intrigue principale pour étendre l’histoire à un groupe de personnes barricadées dans un supermarché. Car cette ville américaine est bien submergée par une brume étrange qui réserve d’assez désagréables surprises.

The Mist est attendu pour le 20 juin prochain sur Spike. Au casting, on retrouvera l’actrice et mannequin australienne Alyssa Sutherland, le comédien Morgan Spector et Frances Conroy qui a déjà joué dans American Horror Story.