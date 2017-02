Série TV : The OA reviendra pour une deuxième saison

Si la première saison de The OA était arrivée en décembre dernier sur Netflix sans crier gare, les spectateurs de la série sont cette fois prévenus. The OA reviendra bel et bien pour une deuxième saison.

C’est dans un tweet publié par le compte officiel de la série que l’on a appris ce mercredi le retour de The OA pour une « partie II ». La production de la série affirme ainsi qu’il y a « toujours quelque chose qui survit », une référence probable à la fin de la première saison. Disponible depuis le 16 décembre dernier sur Netflix, The OA avait capturé une partie des spectateurs tandis que la fin en avait refroidi plus d’un, face à tant de mystères non résolus. C’est peu dire que l’annonce d’une seconde saison devrait donc rassurer les abonnés à Netflix.

The OA raconte l’histoire de Prairie, une jeune femme aveugle qui a disparu il y a plusieurs années. Retrouvée vivante, elle a également recouvré la vue et va s’entourer d’un groupe de personnes de sa ville d’enfance pour faire des expériences spirituelles. La série navigue allégrement autour de thématiques paranormales, en particulier les expériences de mort imminente.

The OA est écrite par Zal Batmanglij, qui a réalisé tous les épisodes de la première saison, et Brit Marling, qui joue le rôle de Prairie. Les deux auteurs ont travaillé sur leur sujet pendant plus de deux ans avant de le proposer à plusieurs diffuseurs, essuyant systématiquement des refus.

La première saison de The OA, disponible sur Netflix depuis le 16 décembre, comptait huit épisodes. On ignore encore si ce sera également le cas de la deuxième partie et à quelle date elle sera mise en ligne sur la plateforme de VOD.