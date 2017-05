The Orville : un trailer pour la série parodique de Star Trek

Aux États-Unis, c’est la saison des Upfronts, la période de l’année durant laquelle les principales chaînes de télévision présentent leurs nouveaux programmes pour la rentrée. Après The Gifted dévoilé ce week-end, c’est au tour de The Orville d’être présenté par la Fox.

Ce lundi, la chaîne américaine Fox a dévoilé la première bande-annonce de sa prochaine série de science-fiction, The Orville. Parodie de Star Trek dans la droite ligne du film Galaxy Quest ou de l’Allemand Space Movie, la série est créée par Seth MacFarlane, à qui l’on doit déjà les films Ted ou Albert à l’Ouest, mais également la série d’animation American Dad. Outre le scénariste, que l’on retrouvera également dans le rôle principal du capitaine Ed Mercer, la série est également produite par Jon Favreau, réalisateur d’Iron Man 1 et 2. The Orville sera diffusé dès la rentrée prochaine avec une diffusion d’un épisode tous les jeudis.

Star Trek devrait être particulièrement à l’honneur au cours de la saison prochaine. Outre la parodie The Orville, diffusée sur la Fox, la saga devrait faire un retour officiel sur CBS avec Discovery. Du moins à condition que la production de la série avance enfin. D’abord prévue pour janvier dernier, elle a été repoussée au moins de mai avant d’être finalement reportée à l’automne prochain. Par ailleurs, un autre film de la franchise est d’ores et déjà prévu au cinéma, succédant à Star Trek sans Limites. Aucune date de sortie n’a cependant été confirmée par le studio Paramount.