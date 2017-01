Dwayne Johnson, « The Rock », jouera dans son propre film DC

D’après certaines rumeurs, Dwayne Jonson pourrait bientôt tourner dans son propre film DC. Il s’agirait du spin off du film Shazam, qui n’est pas encore sorti dans lequel l’acteur joue le rôle de Black Adam. Dwayne Johnson est censé rejoindre le casting de Shazam dans le rôle du super méchant Black Adam depuis 2014. Ces dernières années, les studios Warner Bros sont restés très discrets autour du projet, ne faisant aucune annonce.



Pourtant, Warner Bros pourrait bien créer un spin off de Shazam alors que le film est toujours en projet. Il s’agirait de mettre en avant le personnage de Black Adam et de créer son propre film. Dwayne Johnson ayant le statut de méga star, il pourrait bien s’agir d’un gros coup pour les studios. La liste des films DC risque donc d’être modifiée avec ce nouvel ajout. À noter que le prochain film DC à sortir sera Wonder Woman en juin suivi de Justice League en novembre.

