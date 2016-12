La plus belle réplique de l'armure d'Iron Man intègre 46 moteurs

Chez les Avengers, Iron Man figure parmi les plus connus et son armure constitue une source d’inspiration pour les designers. The Toys Asia, une firme chinoise, a construit une reproduction en taille réelle de la combinaison de Tony Stark. Elle mesure 230 cm, 567 pièces la composent et 46 moteurs alimentent l’ensemble.

Cette armure d’Iron Man coute 276 000 euros

Armure Iron Man

The Toys Asia a réalisé une version grandeur nature et entièrement animée de la version Mark XLIII du costume. L’ouverture et la fermeture sont réalisées grâce à une télécommande fournie avec l’appareil. La procédure dure exactement 27 secondes, autant que le temps nécessaire à Robert Downey Jr pour enfiler son costume. Malheureusement, la présence de 567 pièces complique l’installation d’une personne à l’intérieur de la combinaison et il n’est pas possible de la porter.

Cette armure est proposée au prix de 2,5 millions yuans, soit environ 276 000 euros. Selon les informations disponibles, il faudrait attendre 8 mois avant la livraison. Le produit est également livré avec son propre socle d’exposition. Pour information, The Toys Asia a reçu l’autorisation de construire des reproductions en taille réelle des héros de Marvel en 2014. Outre Iron Man, elle a déjà fabriqué une réplique de Thor, Hulk ou encore Captain America.

