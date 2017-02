The Walking Dead s'offre un trailer de mi-saison

La suite de la série The Walking Dead reviendra dans quelques semaines sur le petit écran. Mais en attendant, la chaîne de télévision AMC qui diffuse la série aux États-Unis a dévoilé un trailer de mi-saison. Il montre un aperçu de ce que sera le neuvième épisode. Si les précédents épisodes montrent un Rick bien décidé à se défaire du contrôle de Negan, la suite de cette saison 7 s’annonce explosive. Comment Rick et ses amis arriveront-ils à battre Negan ?

The Walking Dead Season 7 Ep 9 PROMO - NEW!! *HD* Trailer The Walking Dead Season 7 Ep 9 PROMO - NEW