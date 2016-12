Mannequin challenge : on a le vainqueur ! Il est dans l'Espace

Phénomène boule de neige sur Internet, le Mannequin Challenge aura vu défiler des écoliers, des sportifs et même des personnalités politiques posant devant la caméra comme des mannequins immobiles. Aujourd’hui le niveau du concours populaire sur les réseaux sociaux a été revu à la hausse…Un Mannequin Challenge dans l’espace.



En effet, c’est depuis l’espace que Thomas Pesquet, l'astronaute français actuellement dans l’ISS (International Space Station) a publié une vidéo sur son compte Twitter. On y voit 6 des membres de l’équipage de la station en train de réaliser le challenge, filmés en apesanteur, posant immobiles. Ce spectacle surprenant de corps immobiles flottant en microgravité commence déjà à faire beaucoup de bruit sur la toile.

HOW IT WORKS: The International Space Station (1080p HD, 60fps)

D’après Thomas Pesquet l’équipage et lui-même se seraient amusés à tourner ce genre ballet futuriste pendant leur jour de repos, une occasion aussi de partager des images de l’ISS. “Dimanche, c'est notre jour de repos et on a le temps de s'amuser un peu avec l'apesanteur (...) On dirait un mélange de science-fiction et de cinéma d’anticipation, non ?... Cette vidéo est aussi une petite visite de la Station spatiale internationale “ Raconte l'astronaute français.



Les followers twitter de Thomas Pesquet ont ajouté “Black Beatles” de Rae Sremmurd à la vidéo comme à l’habitude des autres mannequin challenge, cette version finale devrait beaucoup tourner ces prochains jours.