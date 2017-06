Toio : les cubes de Sony compatibles avec les Lego

toio コンセプトムービー | toio Concept Movie

Le site de crowdfunding de Sony, First Flight, fait parler de lui ces derniers temps. Après la montre avec écran électronique, FES Watch U, c’est maintenant un jouet baptisé Toio qui y fait son apparition.

Il s’agit de petits blocs de 2 centimètres de haut. Ils se déplacent sur des roues et sont compatibles avec des pièces de Lego qui peuvent se fixer au dessus. Cette conception ouvre ainsi la voie à de nombreuses possibilités de jeu et de personnalisation. D’ailleurs, les Toio sont livrés avec des motifs en papiers qui donnent de bons effets visuels. Contrairement à d’autres gadgets comme Cozmo, Toio est dépourvu d’intelligence artificielle. Le contrôle se fait à distance et passe par une console qui lit des cartouches préprogrammées. Les actions des Toio varient ainsi selon la cartouche entrée. À terme, Sony promet d’en sortir de nouvelles et de permettre leur programmation par les utilisateurs.

Le kit inclut également un tapis spécial avec un motif que le gadget reconnaît grâce à ses capteurs optiques. Ces petits cubes retrouvent ainsi leur chemin sur la surface, mais pour plus de liberté, il est toujours possible de les guider à partir de la console. Pour cela, il suffit d’y brancher l’un des deux contrôleurs livrés avec le kit. S’il n’y a encore aucune date de sortie, le tarif est déjà connu : 257 $.

