Tomb Raider : les premières photos de la nouvelle Lara Croft dévoilées

Des premières photos de la nouvelle Lara Croft viennent d’être dévoilées. Elles ont été prises durant le tournage du reboot de Tom Raider en Afrique du Sud. Le moins que l’on puisse dire c’est que la nouvelle Lara Croft se donne à fond.



Après Angelina Jolie qui avait tourné dans deux films Tom Raider, Alicia Vikander est la nouvelle Lara Croft. L’actrice suédoise à publier des photos d’elle sur le tournage sur son compte Twitter. On la voit en train de tourner des scènes assez sportives en train de se pendre les bras, courir et sauter.



Alicia Vikander avait joué auparavant dans Ex Machina et The Danish Girl. Le reboot de Tomb Raider est réalisé par Roar Uthaug. Le film sortira dans les salles américaines le 16 mars 2018. Aucune date précise n’a été donnée pour sa sortie en France.

