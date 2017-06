27 ans plus tard, Torg ressuscite sur Kickstarter

Sorti en 1990, le Jeu de Rôle de la Guerre des Réalités prépare son grand retour sur la plateforme de financement participatif, Kickstarter. La startup allemande Ulisses Spiele lance en effet une nouvelle version nommée Torg Eternity.

Le premier volet propose aux joueurs de contrecarrer les plans d’un ensemble de créatures qui veulent dépouiller la Terre de ses Possibilités, une énergie dont la planète regorge en forte quantité. De plus, les différentes parties du globe sont touchées par un phénomène mystérieux et connaissent diverses civilisations. Dans Torg Eternity, on retrouvera ainsi la même configuration d’univers parallèles, mais également, de nouveaux Chevaliers des Tempêtes. Le Japon devient notamment Pan-Pacifica, un haut lieu de finance et de technologie. Ulisses Spiele y présente un nouveau samouraï électrique tandis qu’à Orrosh, la magie et l’alchimie existent toujours.

La startup a déjà récolté plus de 230.000 dollars sur Kickstarter alors que l’objectif initial n'était que de 8.000 dollars. Pour l’instant, le jeu de rôle s’adresse uniquement à un public anglophone. Mais une version française est attendue d’ici la fin de l’année du côté de Black Book Editions.

