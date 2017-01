[CES] Le Toyota Concept-i veut humaniser l'intelligence artificielle

Avec le Concept-i, Toyota a présenté sa vision du futur au CES de Las Vegas : créer un lien entre le conducteur et la voiture. Grâce à Yui, une intelligence artificielle évoluée, le véhicule communiquera de manière totale et ne se cantonnera plus au tableau de bord.

Concept-i, un ami et un ange gardien

Pour transmettre des informations au conducteur, Yui utilisera plusieurs éléments tels que la lumière, le son et même le toucher. L’IA pourra apparaître sur des endroits variés : sur les portières pour saluer les passagers ou à l’arrière du véhicule, afin de signaler un virage dangereux ou un éventuel choc. Le système se basera sur la technologie biométrique en vue de mieux comprendre les émotions et les besoins des occupants. Par ailleurs, il sera en mesure de tenir une conversation et de participer à des jeux.

Toyota Concept-i car

Pour Gill Pratt, le PDG de la Toyota research institute, l’importance de Yui ne se limite pas à la fourniture d’informations utiles au conducteur, il constitue aussi un moyen pour renforcer la connaissance des différentes situations pour promouvoir la sécurité. La compagnie estime que les voitures et les humains travailleraient ensemble, comme une équipe, en vue de rendre la conduite aussi sûre que possible.

