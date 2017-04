Toyota va commercialiser un exosquelette pour marcher à nouveau

Toyota présente un matériel médical orthopédique baptisé Welwalk WW-1000 qui aide les patients à marcher de nouveau. Il vise également à accélérer le rétablissement des personnes partiellement paralysées. Le système est composé d’une interface tactile, d’un tapis roulant personnalisé ainsi que d’un exosquelette comportant des articulations motorisées.

Un personnel médical contrôle alors l’appareil tandis que le patient marche en s'appuyant sur l’exosquelette installé sur la jambe concernée. Dans les premières phases de la rééducation, Welwalk WW-1000 fournit un support complet qui diminue progressivement afin que le patient retrouve son indépendance. La technologie profite d'une bonne précision, grâce aux capteurs intégrés qui définissent le soutien apporté par l’exosquelette. Welwalk WW-1000 est pleinement opérationnel et devrait arriver cette année dans les centres médicaux du Japon. Le constructeur automobile mettra en location ces appareils à 3000 euros par mois auprès des prestataires de soins qui devront payer une caution initiale de 8600 euros.

Il existe déjà plusieurs méthodes de rééducations, mais l’approche proposée par Toyata pourrait considérablement réduire la durée du traitement. Alors que le Japon connaît une population vieillissante, les appareils robotiques destinés au monde médical commencent à faire une apparition de plus en plus marquée dans un pays habitué aux gadgets des plus improbables.

