Le trailer final de la Belle et la Bête

Les bandes-annonces du film fantastique américain réalisé par Bill Condon ont du succès sur Internet. À quelques mois de la sortie en salles prévue pour le 22 mars 2017, ce trailer final n’en reste pas moins populaire sur YouTube dépassant déjà la barre des demi-millions de vues.

Cette version 2017 est une adaptation en prise de vue réelle du film d’animation des studios Disney sorti en 1991. Elle reprendra donc la trame de l’histoire originale, mais pour la féerie, les réalisateurs auront recours à la technique de la live motion.Le premier trailer qui a affiché plus de 30 millions de vues sur la chaîne Disney Movie Trailers, en a déjà donné un aperçu de l’efficacité de la technique. La bête est plus effrayante et les objets animés plus réalistes.

Le film reprend également l’intégralité de la bande originale de La Belle et la Bête de 1991. Pour ce faire, la production a engagé le compositeur Alan Menken qui s’occupait de la musique à l’époque. Et tout comme le film d’animation, les personnages devront chanter. À ce sujet, Emma Watson qui joue le rôle de Belle s’est dit être en grande forme. L’ancienne interprète d’Hermione Granger a d’ailleurs pris des cours de chant avant le tournage.

