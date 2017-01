Call of Cthulhu : quelques images du jeu

Les frissons sont au rendez-vous dans cette courte vidéo du jeu de survie basé sur le roman de H.P. Lovecraft. En effet, Call of Cthulhu : Depths of Madness, devrait être un jeu angoissant dans un univers particulièrement captivant. Avec Styx : Shards of Darkness, ce titre fait partie des projets en cours du studio français et devrait être adapté sur ordinateur, PS4 et Xbox One.

À la découverte de l’île de Darkwater

Ce second trailer a été publié par Focus Home Interactive et se dévoile après la première présentation de Call of Cthulhu : Depths of Madness lors de l’E3 2016. Elle dépeint un univers qui est familier aux fans de l’œuvre tourmentée de Lovecraft Philips.

Ce jeu de rôle/investigation mettra en scène le détective privé Edward Pierce qui devra lever le voile sur des phénomènes inexpliqués dans l’île de Darkwater. Le joueur devra guider ce vétéran de guerre à travers un univers mêlant horreurs psychologiques et mécanique d’infiltration. L’intrigue commence avec la mort tragique de Sarah Hawkins et d’autres membres de sa famille. Par ailleurs, la date de sortie n’est pas encore connue, mais elle est prévue pour cette année.