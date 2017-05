La tour sombre s'offre un trailer

Stephen King continue d’influencer le monde du cinéma de sa plume. L’écrivain compte déjà plusieurs œuvres adaptées au grand écran, notamment son roman d’horreur « Ça ». La sortie du film est attendue pour le 20 septembre alors qu’une première bande annonce a déjà donné un avant-goût aux fans. Maintenant, c’est au tour de la Tour Sombre de Stephen King de se dévoiler dans un court trailer.

> > > Lire aussi Cinéma : les 20 meilleures sagas de films geek

Trailer Dark Tower

À la réalisation, on retrouvera le danois Nikolaj Arcel qui avait déjà travaillé sur L’île aux sorciers en 2007. La bande-annonce présente le jeune Jake Chambers interprété par Tom Taylor qui se retrouve dans une quête pour la survie des mondes. En effet, le mystérieux Homme en noir qui apparaît sous les traits de Matthew McConaughey veut détruire tous les univers en s’emparant de la tour sombre. Le dernier Pistoleros campé par Idris Elba apparaît ainsi comme l’ultime espoir d’un monde au bord de l’apocalypse.

Alors que Disney s’est lancé dans la promotion des Gardiens de la Galaxie 2, The Last Jedi, Spider-Man: Homecoming, et Thor: Ragnarok, l’arrivée de cette bande-annonce a été particulièrement étudiée par Sony qui veut gagner en visibilité. La tour sombre devrait sortir le 18 août 2017 au Royaume-Uni.