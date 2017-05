Ce concessionnaire transforme les consoles culte en voitures

Les professionnels du secteur automobile ne cessent de surprendre par leur concept-cars surprenants et presque futuristes durant les salons internationaux. Le design évolue perpétuellement et la conception diffère selon les firmes. Loin de travailler sur l’aspect d’un prochain modèle, le concessionnaire automobile britannique Jennings Ford Direct a décidé de se lancer dans un exercice bien particulier : proposer des concepts de voitures à partir des huit consoles les plus emblématiques de l’histoire.

Jennings Ford Direct a mis à l’honneur Xbox, PlayStation 2, Ninendo Switch, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis et même la Game Boy Color. Le design reflète dans tous les cas l’aspect de ces consoles. Le véhicule inspiré de la PlayStation 2 conserve sa couleur noir et ressemble un peu à un tout terrain militaire. Toujours avec une peinture sombre, le concept de la Nintendo Switch est plus futuriste malgré le fait qu’il est décapotable. Ce genre de véhicule pourrait se retrouver facilement dans Blade Runner. C’est également le cas de l’imposant véhicule Xbox avec ses grandes roues. Il contraste avec les petites voitures Nintendo Gamecube et Game Boy Color. Finalement, le concept de voiture la plus réaliste revient à la Sega Genesis transformée en un supercar pour l’occasion.

